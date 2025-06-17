Тренер Трубіна прокомментировал ничейный результат Бенфики в матче Клубного чемпионата мира
Бруну Лаже прокомментировал ход матча с клубом Бока Хуниорс (2:2)
около 2 часов назад
В первом туре группы C Клубного чемпионата мира состоялась напряженная встреча между аргентинским Бока Хуниорс и португальской Бенфикой. Матч завершился боевой ничьей – 2:2, и победитель так и не был определен.
С первых минут на поле появился вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищал ворота Бенфики. Однако его выступление в этом поединке оказалось не самым удачным, так как он получил одну из самых низких оценок среди игроков своей команды.
Главный тренер португальского клуба Бруну Лаже прокомментировал итог встречи, отметив насыщенность игры: четыре забитых мяча и сразу три удаления.
«Мы хорошо начали и могли выиграть игру... Хорошо, что у нас появилась возможность вырвать ничью. Мы заслужили победу, создали много возможностей для этого. Во второй половине было добавлено всего пять минут дополнительного времени... Это решение судьи, он так видел игру.
В перерыве мы говорили, что нам нужно больше футболистов в штрафной площади соперника, между линиями, чтобы играть с динамикой, и это то, что мы сделали. Мы много атаковали, и я думаю, что могли бы выиграть игру.
Вы видели, как играл Кекчю, с повязкой на теле. Было обидно, что Белотти был удалён так рано, потому что мы чувствовали, что с двумя нападающими могли бы оттеснить Бока Хуниорс ближе к их собственной штрафной площади. У соперника было численное преимущество, но это было незаметно», – подытожил Лаже для A Bola.