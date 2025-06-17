В первом туре группы C Клубного чемпионата мира состоялась напряженная встреча между аргентинским Бока Хуниорс и португальской Бенфикой. Матч завершился боевой ничьей – 2:2, и победитель так и не был определен.

С первых минут на поле появился вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищал ворота Бенфики. Однако его выступление в этом поединке оказалось не самым удачным, так как он получил одну из самых низких оценок среди игроков своей команды.

Главный тренер португальского клуба Бруну Лаже прокомментировал итог встречи, отметив насыщенность игры: четыре забитых мяча и сразу три удаления.