Тренер «Вереса»: «Продемонстрировали хороший футбол с «Колосом», но не добились результата»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение в матче десятого тура УПЛ против «Колоса» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Хотя, мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то удача отвернулась от нас. Штанга, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.

В эпизоде ​​с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда - пропускаем после стандартов.

Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации.