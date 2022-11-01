Тренер «Вереса»: «Продемонстрировали хороший футбол с «Колосом», но не добились результата»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение в матче десятого тура УПЛ против «Колоса» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Это была хорошая боевая игра. Против хорошего соперника. В футболе самое главное – результат. Сегодня мы его не добились.
Хотя, мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то удача отвернулась от нас. Штанга, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.
В эпизоде с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда - пропускаем после стандартов.
Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации.
Ранее Вирт вспомнил, как Луческу одобрял применение силы в раздевалке «Шахтера».
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