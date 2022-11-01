Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Тренер «Вереса»: «Продемонстрировали хороший футбол с «Колосом», но не добились результата»

Вирт рассказал о причинах поражения в матче 10-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
08:43
Тренер «Вереса»: «Продемонстрировали хороший футбол с «Колосом», но не добились результата»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение в матче десятого тура УПЛ против «Колоса» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Это была хорошая боевая игра. Против хорошего соперника. В футболе самое главное – результат. Сегодня мы его не добились.

Хотя, мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то удача отвернулась от нас. Штанга, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.

В эпизоде ​​с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда - пропускаем после стандартов.

Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации.

Ранее Вирт вспомнил, как Луческу одобрял применение силы в раздевалке «Шахтера».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Верес Колос Юрий Вирт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Колос» нанес «Вересу» второе поражение кряду и вплотную приблизился к зоне еврокубков
«Колос» нанес «Вересу» второе поражение кряду и вплотную приблизился к зоне еврокубков
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 15:16
Вирт: «Езерский как-то в «Шахтере» взял за горло одного футболиста, а Луческу сказал: «Все правильно»
Вирт: «Езерский как-то в «Шахтере» взял за горло одного футболиста, а Луческу сказал: «Все правильно»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 октября 12:13
Ван Леувен признан лучшим тренером 9-го тура УПЛ
Ван Леувен признан лучшим тренером 9-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 22:15
«Колос» и «Черноморец» не выявили победителя
«Колос» и «Черноморец» не выявили победителя
Футбол Украинская Премьер-лига
24 октября 18:58
Вирт: «Первый удар «Зари» в створ ворот – рикошет и гол, несправедливо проиграли»
Вирт: «Первый удар «Зари» в створ ворот – рикошет и гол, несправедливо проиграли»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 октября 09:01
Ван Леувен – о победе: «Заря» со многим не справилась в матче с «Вересом»
Ван Леувен – о победе: «Заря» со многим не справилась в матче с «Вересом»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 октября 18:57

Новости: Футбол

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Лига чемпионов UEFA
12:03
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сборная Украины
11:31
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Украинская Премьер-лига
09:31
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Серия А (Италия)
09:19
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Лига чемпионов UEFA
08:53
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости