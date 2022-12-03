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Тренер Южной Кореи: «Победу над Португалией мы заслужили. Давайте просто порадуемся»

Команда сыграет в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:57
Тренер Южной Кореи: «Победу над Португалией мы заслужили. Давайте просто порадуемся»

Тренер сборной Южной Кореи Сержиу Кошта прокомментировал BBC победу над Португалией (2:1) и выход в плей-офф ЧМ-2022.

«То, что мы сделали в трех матчах, более чем достаточно. Эту победу мы заслужили. Поздравляю всех нас, мы очень счастливы. Мы посвящаем эту победу нашему тренеру Паулу Бенту.

Вы спрашиваете меня прямо сейчас, как будем готовиться к плей‑офф. Давайте просто порадуемся».


Главный тренер команды Паулу Бенту был дисквалифицирован на матч.

В 1/8 финала Южная Корея сыграет с Бразилией.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Южной Кореи (футбол) сборная Португалии (футбол)

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