Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»

Патрик ван Леувен / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал разгром в матче 14-го тура УПЛ против «Александрии» (4:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Играли осторожно в первом тайме? Вовсе нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели как можно скорее забить.