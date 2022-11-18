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Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»

Ван Леувен признался, что не ожидал голов от тех игроков, которые в итоге забили
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 19:35
Тренер «Зари»: «Бутко, вообще-то, защитник, но он использовал два момента с «Александрией»
Патрик ван Леувен / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал разгром в матче 14-го тура УПЛ против «Александрии» (4:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли их восспользовать, однако мы реализовали свои возможности полностью во втором. Забивали те футболисты, от которых это было даже неожиданно. Например, Богдан Бутко – это вообще защитник, но молодец, использовал 2 случая. Мы готовились к этому поединку, нам было непросто, но победили.

Играли осторожно в первом тайме? Вовсе нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели как можно скорее забить.

Ранее защитник «Шахтера» Валерий Бондарь заявил, что у «горняков» украли победу над «Зарей».

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Александрия Патрик ван Леувен

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