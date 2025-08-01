Спортинг и Бенфика разыграли Суперкубок Португалии, давший старт новому сезону. Матч в Алгарве завершился со счётом 0:1.

Чемпион Португалии после отъезда главного бомбардира Виктора Дёкереша в Арсенал не смог поразить ворота Анатолия Трубина, которого португальские СМИ уже успели "продать" в другой клуб.

Единственного гола лучшего бомбардира Бенфики Павлидиса в начале второго тайма оказалось достаточно, чтобы команда Бруну Лажа начала новый сезон с победы в Суперкубке.

К слову, для Трубина этот титул стал вторым в Португалии после победы в Кубке португальской лиги 2024/25.

Суперкубок Португалии-2025

Спортинг - Бенфика 0:1

Гол: Павлидис, 50

Трубин получил нового партнёра в Бенфике.