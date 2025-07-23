В течение текущего летнего трансферного окна лиссабонская Бенфика и итальянская Рома неожиданно оказались по разные стороны баррикад, соревнуясь за подписание двух талантливых полузащитников - Нейла Эль-Айнауи из французского Ланса и Ричарда Риоса из бразильского Палмейраса.

В результате первыми о своем успехе объявили римляне, сделав ставку на марокканского хавбека. А вот колумбийский игрок в итоге пополнил ряды Бенфики.

За 25-летнего Риоса португальцы заплатили 27 миллионов евро. Кроме того, клуб обязался выплатить около 419 тысяч евро как компенсацию академиям, которые воспитали футболиста.

Соглашение с полузащитником рассчитано до 2030 года, а сумма отступных за него составила значительные 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Ричард Риос провел 36 матчей в составе Палмейраса, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что журналист дал совет Бенфике насчет Трубина.