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Трубин интересен двум клубам Серии А
Вратарь «Шахтера» может оказаться в чемпионате Италии
08 октября 15:40
Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин интересен двум клубам из Италии, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Это «Сассуоло» и «Удинезе». Клубы попытаются приобрести Трубина в следующее летнее трансферное окно.
21-летний вратарь в текущем сезоне провел 8 матчей за «Шахтер» во всех турнирах. Он пропустил 6 голов и 3 раза отыграл на ноль.
Ранее стало известно, что итальянский топ-клуб интересуется вингером «Шахтера» Михаилом Мудриком.
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