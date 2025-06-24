Трубін определил самую большую проблему клубного чемпионата мира
Вратарю Бенфики не нравится играть в жару
около 1 часа назад
Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился мнением о текущем клубном чемпионате мира, который проходит в США.
В разговоре с DAZN 23-летний голкипер отметил, что участие в таком турнире — это отличная возможность посоревноваться с элитными командами мира. Однако, по словам Трубина, даже столь престижное соревнование имеет и свои недостатки.
«Проблемы – это погода и матчи в полдень. Это слишком».
Он подчеркнул, что в Бенфике нацелены исключительно на победу. В поединке против мюнхенской Баварии команда отдаст все силы, чтобы выйти в плей-офф.
Матч заключительного тура группового этапа между Бенфикой и Баварией пройдет 24 июня, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.