Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился мнением о текущем клубном чемпионате мира, который проходит в США.

В разговоре с DAZN 23-летний голкипер отметил, что участие в таком турнире — это отличная возможность посоревноваться с элитными командами мира. Однако, по словам Трубина, даже столь престижное соревнование имеет и свои недостатки.

«Проблемы – это погода и матчи в полдень. Это слишком».

Он подчеркнул, что в Бенфике нацелены исключительно на победу. В поединке против мюнхенской Баварии команда отдаст все силы, чтобы выйти в плей-офф.

Матч заключительного тура группового этапа между Бенфикой и Баварией пройдет 24 июня, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.