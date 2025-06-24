Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин признался, что восхищается легендой Баварии Мануэлем Нойером, с которым он должен встретиться в следующем матче клубного чемпионата мира.

Кроме того, Трубин вспомнил экс-вратаря Манчестер Юнайтед Эдвина ван дер Сара.

«Нойер не является источником вдохновения для меня, потому что когда я был ребенком, он еще не играл на самом высоком уровне. Он – легендарный вратарь, выиграл все и делал безумные вещи, которые только он мог делать.

У меня нет кумира, но в то время мне очень нравилось смотреть Манчестер Юнайтед, и на воротах стоял Эдвин ван дер Сар. Мне очень нравился его стиль игры», – сказал Трубин для Maisfutebol.