Трубін поделился ожиданиями от предстоящего матча против Нойера
Вратарь "Бенфики" готовится к последнему матчу в группе клубного чемпионата мира
около 1 часа назад
Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин признался, что восхищается легендой Баварии Мануэлем Нойером, с которым он должен встретиться в следующем матче клубного чемпионата мира.
Кроме того, Трубин вспомнил экс-вратаря Манчестер Юнайтед Эдвина ван дер Сара.
«Нойер не является источником вдохновения для меня, потому что когда я был ребенком, он еще не играл на самом высоком уровне. Он – легендарный вратарь, выиграл все и делал безумные вещи, которые только он мог делать.
У меня нет кумира, но в то время мне очень нравилось смотреть Манчестер Юнайтед, и на воротах стоял Эдвин ван дер Сар. Мне очень нравился его стиль игры», – сказал Трубин для Maisfutebol.
Заключительный матч группового этапа команда из Лиссабона проведет против мюнхенцев 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне 23-летний Трубин сыграл 49 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 20 раз сохранил ворота в неприкосновенности.