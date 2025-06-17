Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился впечатлениями после своего дебюта на Клубном чемпионате мира 2025 года, где его команда в зрелищной встрече сыграла вничью с аргентинским Бока Хуниорс - 2:2.

«У нас были шансы забить, чтобы не осталось никаких сомнений. Но допустили две ошибки в первом тайме — и они забили. Мы тоже забили дважды, но хотели больше голов и больше для Бенфики.

Болельщики «Боки» меня сильно удивили, но это было то, чего я от них ожидал. Голы аргентинцев? Для меня не имеет значения, кто забивает. Мы всегда хотим побеждать, у нас много игроков, которые могут забить. Ди Мария продолжает бороться, отдается на полную.

Мешала ли жара во Флориде? Это было сложно — впервые в жизни я почувствовал такую жару. Но после нескольких дней мы уже лучше приспособились», – сказал Трубин.