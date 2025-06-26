Главный тренер туринского Ювентуса Игор Тудор поделился мыслями о предстоящем поединке с Манчестер Сити в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира. Слова хорватского наставника приводит Джанлука Ди Марцио.

«Это будет прекрасная игра. Мы выйдем на поле, чтобы победить. Никто не готовится к матчам, чтобы сыграть вничью. Жара повлияет на обе команды. Гвардиола прав, когда говорит, что мы не сможем показать максимум из-за жары.

Мы внесем некоторые изменения по сравнению с предыдущими матчами, но будем играть серьезно и хотим победить. Вижу, что ребята горят желанием проявить себя против очень сильного соперника.

Манчестер Сити — это команда, которая годами доминировала в футболе, ее возглавляет лучший тренер мира. Мы отдадим все силы. Будем играть в свой футбол, они — в свой, и посмотрим, каков будет итоговый результат», — сказал Тудор.