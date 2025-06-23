Наставник туринского Ювентуса Игор Тудор поделился впечатлениями после уверенной победы над Видадом в рамках группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года.

Его команда достигла разгромного результата — 4:1, продемонстрировав высокий уровень игры и уверенность в своих силах.

«Это был другой тип матча, из-за времени его начала и более низкого темпа. Соперник также подготовился к нам. Мы забили рано, и это нам помогло, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет — всегда нужно оставаться настороже.

Я никогда не бываю спокоен, даже при счете 3-1 или 4-1 — я всегда вижу опасность. Нужно отдать должное игрокам – две качественные победы. У них будет выходной и ужин в ресторане — они это заслужили. Готовимся к Манчестер Сити. Это будет замечательный вызов.

Только Ильдиз может решить, как далеко он может зайти. Такие игроки, как он, редки — играть впереди и менять ситуацию, бегая как типичный полузащитник — это редкое качество. У него сильный менталитет. Мы все видели, на что он способен. Он золотой мальчик.

Сегодня Влахович вышел на поле с правильным настроем, играл на команду, а потом был этот замечательный жест от Локателли, который позволил ему пробить пенальти — жест капитана», — приводит слова Тюдора Football-Italia.