Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet поделился впечатлениями от своих первых дней работы в клубе и рассказал о своей коммуникации с подопечными.

В Эюпспоре Мурад Озака и Фатих Кулахсиз действительно создали для меня очень хорошие условия для работы. Это очень важно. Они дали мне возможность ошибаться. Я всегда буду безмерно им благодарен. Они дали мне такой шанс – для меня это большая возможность. Когда я приехал сюда, действительно было чему позавидовать. Здесь нечего добавить.

После назначения в Шахтер я получил очень любезные сообщения от Атлетико Мадрид и Барселоны. Также были поздравления с родины: Ферит Шахенк, люди из Галатасарая и даже мои бразильские партнеры.

Я выхожу на тренировку в футболке. Все настолько заняты своим делом, что никто не вмешивается в работу другого. Нет никаких негативных комментариев, сплетен. Я занимаюсь только техникой, тактикой и тренировкой. Выхожу на поле, а Дарио Срна, спасибо ему, решает все остальное. Даже ты видишь, насколько профессиональные условия для работы здесь созданы.

Прежде всего, я могу говорить с подопечными в Шахтере футбольным языком, у меня достаточно английского и испанского для ежедневного общения. У меня есть футбольный бэкграунд, и я не рассказываю им то, в что сам не верю.

Чтобы играть в эту игру, нужно быть в лучшей физической форме. А еще у меня есть свои принципы в тактике — в защите и атаке. В Шахтере, по сравнению с Эюпспором, мы планируем играть с большим количеством персонального прессинга и более вариативной защитой. Наши фланговые игроки должны быть эффективными, поэтому мы ищем системы, которые меньше утомляют их в защите.