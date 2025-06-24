Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet высказался относительно войны в Украине, а также рассказал о своей семье и отношении к себе в Турции.

Жизнь — это сплошные истории. Я верю в одно: если ты работаешь искренне, не осуждаешь других, имеешь милосердие — путь сам тебя находит. Даже в сложных ситуациях можно найти хорошее. У меня очень насыщенная, полноценная жизнь именно по этой причине.

Меня всегда искренне любили в моей стране, даже когда на меня злились. В Twitter многие меня критикуют, но, поверь, большинство из них бы улыбнулись при встрече. Я это чувствую.

Надеюсь, война скоро закончится, будет мир, и моя семья сможет приехать в Украину. Моя жена — невероятная женщина. Она прекрасно воспитывает наших двоих детей. Иметь детей, иметь хорошую семью — это была наша мечта.

Каждое утро она просыпается в шесть, ведет детей в школу, потом забирает их. Няни помогали Аслыхан, но это она была опорой для них, а не наоборот.