Туран: «Надеюсь, война скоро закончится, и моя семья сможет приехать в Украину»
Новый тренер Шахтера – о возможном мире, своих родных и отношении к нему на родине
12 минут назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet высказался относительно войны в Украине, а также рассказал о своей семье и отношении к себе в Турции.
Жизнь — это сплошные истории. Я верю в одно: если ты работаешь искренне, не осуждаешь других, имеешь милосердие — путь сам тебя находит. Даже в сложных ситуациях можно найти хорошее. У меня очень насыщенная, полноценная жизнь именно по этой причине.
Меня всегда искренне любили в моей стране, даже когда на меня злились. В Twitter многие меня критикуют, но, поверь, большинство из них бы улыбнулись при встрече. Я это чувствую.
Надеюсь, война скоро закончится, будет мир, и моя семья сможет приехать в Украину. Моя жена — невероятная женщина. Она прекрасно воспитывает наших двоих детей. Иметь детей, иметь хорошую семью — это была наша мечта.
Каждое утро она просыпается в шесть, ведет детей в школу, потом забирает их. Няни помогали Аслыхан, но это она была опорой для них, а не наоборот.
38-летний Арда Туран возглавил Шахтер в конце мая 2025 года. На посту главного тренера представитель Турции заменил Марино Пушича. Дебютирует специалист на новой должности в матчах первого раунда квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса.
Туран также назвал самую большую ошибку, которую может допустить Шахтер в начале его работы.
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