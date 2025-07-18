Главный тренер Шахтера Арда Туран объяснил отсутствие голов в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

В футболе в первой и второй зонах наиболее опасной является импровизация. И когда она не запланирована, мы ее не принимаем – даже если получается успешно. Так что если мы действуем без плана, но все же строим атаку удачно, мы все равно исправляем это на тренировках. В первой и второй зонах мы должны на 100 процентов придерживаться нашего плана. В третьей зоне мы более гибки, допускаем проявление индивидуального мастерства игроков и хотим это видеть. Но снова же: в первой и второй зонах футбол – это про план, и нас беспокоит, если там импровизируют.

Игроки увидят, что очень важно довести мяч до штрафной площадки и что в этой игре есть такое понятие, как понимание ценности мяча. Иногда, кроме тактики, дело в осознании – насколько важно доставить мяч именно туда. В футболе голы – это плоды, и мы играем в эту игру, чтобы их забивать. Сегодня этого не произошло. Мы не смогли должным образом понять ценность мяча, но я очень доволен тем, что увидел. Если играть так один-два раза в год, результат может быть именно таким. Но я на 100 процентов уверен, что в следующий раз мои футболисты будут внимательнее. И, зная эту игру так, как я ее знаю, могу сказать: нет лучшего или правильнейшего способа играть в нее. Поэтому я очень доволен этой манерой и уровнем, особенно в первые 25–30 минут.