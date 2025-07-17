Павел Василенко

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран в интервью сайту Трибуна рассказал, как «горняки» будут готовиться к поединкам квалификации Лиги Европы против турецкого Бешикташа.

«В плане физической готовности мы рассматривали этот период как предсезонный. И для нас он завершается завтра. Мы на неплохом уровне физически – и это радует. Завтра те, кто меньше играл, проведут товарищеский матч. Потом игроки немного отдохнут. В понедельник, вторник и среду мы будем работать над тактикой. Разберем матч, получим обратную связь и начнем подготовку к игре с Бешикташем. Все физические показатели игроков нас удовлетворяют», – сказал Туран.

В следующей стадии квалификации Лиги Европы Шахтер сыграет с турецким Бешикташем, который является грандом местного футбола. Ильвес продолжит свой путь в Лиге конференций (во втором раунде отбора) поединками с нидерландским АЗ.

Матчи «горняков» с Бешикташем запланированы на 24 и 31 июля.