Павел Василенко

Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о целях команды в Лиге чемпионов и подчеркнул, что нынешнее место донетчан в таблице не отражает их реального уровня.

«Мы заслуживали лучшего результата. Несмотря на четыре пропущенных мяча и отсутствие возможности играть на домашнем стадионе, демонстрируем хороший футбол. Самое главное, что нам удается достойно представлять Украину и давать людям надежду, пока в стране продолжается война», – цитирует Турана клубная пресс-служба.

Наставник подчеркнул, что команда не собирается сдаваться, а ее ближайшая цель – остаться среди 24 лучших перед завершающим матчем. На данный момент Шахтер занимает 21-е место с четырьмя очками.

«Выход в следующий раунд был бы для нас настоящей мечтой. Это непросто, особенно без поддержки родных трибун. Тем не менее, мы играем именно в тот футбол, который хотели видеть, и создаём моменты, над которыми работали на тренировках. Если попадём в топ-24, это станет большим достижением», – отметил тренер.

В среду, 25 ноября, Шахтер сыграет в Лондоне с Фенербахче (22:00). Турецкий клуб имеет пять очков и занимает 19-ю позицию. Далее донеччан ждут матчи со Слованом (9 декабря), Лейпцигом (20 января) и Реалом (27 января).

В среду, 25 ноября, Шахтер в Лондоне сыграет со стамбульским Фенербахче в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.