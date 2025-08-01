Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги двухматчевого противостояния с Бешикташем во 2 квалификационном раунде Лиги Европы против Бешикташа. Его слова приводит УПЛ ТВ.

В первом матче мы много сделали в атаке, сегодня мы много сделали в обороне. Мне нравится, как мы улучшились за неделю. Каждый из игроков, что у нас есть. Теперь у нас будут игры каждые 3 дня.

Поздравляю своих подопечных с их игрой, их уровнем. Но теперь нам нельзя сбавлять обороты. Теперь мы должны отрабатывать автоматизм в наших действиях.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приехали сюда поддержать нас сегодня. Это очень важно, потому что мы чувствуем их поддержку везде, однако нам важно быть одной командой, одной семьей с болельщиками и разделить с ними счастье победы», - сказал Туран.