Туран визначилcя с футболистом Шахтера, который ему не нужен

Центральный защитник Шахтера Став Лемкин, который в этом сезоне проводит в аренде в составе Маккаби Тель-Авив, может в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает израильский ресурс One, Маккаби не удалось договориться о выкупе футболиста у донецкого клуба.

Основным претендентом на израильского защитника стал клуб MLS Колорадо Рэпидс, который готов заплатить сумму 1.8 миллиона евро, которую требуют.

В этом сезоне Лемкин принял участие в 28 матчах, отметившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Наполи взял паузу в переговорах с Шахтером по поводу Судакова.