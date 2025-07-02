Тренер по физподготовке Шахтера Утку Алемдароглу рассказал о своих функциях в новом клубе и объяснил слова наставника команды Арды Турана о себе. Слова специалиста передает пресс-служба «горняков».

Я профессор Университета Памуккале в Турции, специалист по спортивной подготовке около 20 лет. Работал в нескольких клубах, последним из которых был «Эюпспор», но на этом пути я также побывал в таких командах, как «Трабзонспор» и молодежная сборная Турции. Моя главная обязанность — улучшить спортивные результаты игроков этой команды. Итак, конкретная картина такова.

Быть частью «Шахтера» — это очень вдохновляет, и я действительно рад быть здесь, потому что «Шахтер» — это не только большой клуб в Украине, но и легендарная команда в Европе, которая выигрывала Кубок УЕФА в своей истории. Я был очень рад присоединиться к «Шахтеру». Когда мы приехали сюда, нас очень хорошо приняли: мы знали, что здесь встретим семью, но также увидели это и в реальной жизни, поэтому я благодарен за это.

Туран сказал, что игроки меня будут ненавидеть? Эта ненависть — общая судьба специалистов по спортивной подготовке, потому что мы очень интенсивно и мощно работаем во время межсезонья. Да, в этот период они могут нас ненавидеть, но я думаю, что в долгосрочной перспективе мы полюбим друг друга. Но то, что сказал Арда Туран, — это ненависть, которая может быть типичной в течение этого первого межсезонья, и я надеюсь, что в будущем они будут меня любить.