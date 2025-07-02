Павел Василенко

Футболисты Шахтера продолжают набирать форму на предсезонном сборе в словенском Брдо. Во вторник, 1 июля, команда Арды Турана снова получила дополнительную нагрузку, проведя три тренировки, сообщает клубная пресс-служба.

Как и обычно в такие дни, первое занятие началось в 7:15 по местному времени. «Горняки» сразу на поле провели разминку и серию игровых упражнений, а затем работали на четырех станциях над координацией, ускорением, пассингом и ударами по воротам.

Днем оранжево-черные под наблюдением тренеров по физподготовке двумя группами занимались в фитнес-центре, а вечером вернулись на футбольное поле, где поработали над удержанием мяча в квадратах, а также акцентировано отрабатывали комбинационные действия, различные игровые и тактические моменты. В завершение тренерский штаб устроил подопечным мини-турнир.

Напомним, в Словении Шахтер готовится к первым спаррингам межсезонья с Горицей и Словацко, которые состоятся уже на этой неделе, и матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы с Ильвесом. Домашняя еврокубковая игра состоится 10 июля.