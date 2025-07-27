Павел Василенко

Нападающий итальянской Ромы и национальной сборной Украины Артем Довбик снова заинтересовал руководство турецкого Бешикташа, который недавно потерпел поражение от донецкого Шахтера (2:4) в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

По данным FOTOSPOR, турецкий клуб вернулся к кандидатуре звезды сборной Украины, которым интересовался еще в конце мая. Переговоры между клубами снова начались.

Довбик в прошлом сезоне сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Артема с римлянами действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 млн евро.