Роберто Пруццо выразил мнение, что Эван Фергюсон и Артем Довбик вполне могут составить эффективный дуэт в составе Ромы, поскольку оба представляют разные типы нападающих и хорошо дополняют друг друга.

«У Довбика и Фергюсона разные характеристики, поэтому это возможно. Я из тех, кто дал бы украинцу еще один шанс. Довбик не всем нравится, но статистика — на его стороне, и если он забьет 30 голов в этом сезоне, то станет топ-игроком на трансферном рынке будущего. И в этом случае Гасперини (главный тренер Ромы) может сыграть решающую роль», – сказал Пруццо в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Римский клуб завершил сезон 2024/25 на пятом месте в Серии А, обеспечив себе участие в Лиге Европы, где начнет борьбу сразу с группового этапа. Артем Довбик в прошлом сезоне провел 45 официальных матчей за команду, отметившись 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

По данным Transfermarkt, стоимость украинского форварда составляет 30 миллионов евро. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что на Довбика появился претендент из Испании.