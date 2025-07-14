Сразу несколько клубов из итальянской Серии А проявляют интерес к 20-летнему нападающему донецкого Шахтера Эгиналду, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.

Речь идет о Торино, Болонье и Аталанте. К тому же туринцы уже перешли от наблюдений к делу и направили Шахтеру официальное предложение на сумму 10 миллионов евро.

Напомним, что контракт бразильца с украинским клубом рассчитан до лета 2028 года. Эгиналду перебрался в Шахтер из Васко да Гама летом 2023 года за 3,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 донецкий клуб завершил чемпионат Украины на третьем месте с 62 очками. Сам Эгиналду принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях прошлого сезона, отметившись шестью забитыми мячами и восемью ассистами. По данным Transfermarkt, текущая стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.

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