Павел Василенко

Кандидат в национальную сборную Украины Тимур Тютеров имеет российское гражданство, которое оформил еще в подростковом возрасте. Об этом сообщили журналисты "Следства.Инфо", которые также выяснили подробности его поездок в оккупированный Крым.

Паспорт РФ футболист получил 25 декабря 2020 года, когда ему было 16 лет. По данным расследования, основанием для оформления гражданства стало место рождения игрока. Соответствующая информация содержится в регистрационном учете Министерства внутренних дел России.

Журналисты проанализировали утечки российских баз данных и установили, что с 2014 года Тютеров примерно десять раз посещал Крым. Последняя известная поездка состоялась 1 января 2022 года: тогда он вместе с родителями пересек российскую границу на автомобиле в направлении Украины.

Российские документы имеют и родители футболиста. Его мать получила гражданство РФ в октябре 2021 года, а отец восстановил его в августе 2025-го. Согласно сведениям оккупационной администрации, семья проживает в Бахчисарайском районе Крыма.

В настоящее время Тютеров выступает за английский "Сандерленд". В текущем сезоне он провел шесть матчей за основную команду и забил два гола. Контракт вингера рассчитан до 2028 года, а его стоимость Transfermarkt оценивает в 300 тысяч евро. 26 ноября "Сандерленд" сыграет в Лиге Европы против "Ягеллонии". Начало – в 22:00 по Киеву.