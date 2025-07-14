Павел Василенко

Разочарованный поражением ПСЖ в финале клубного чемпионата мира, главный тренер парижан Луис Энрике напал на Жоау Педро после матча с Челси (0:3). Тренер дал сопернику пощечину и схватил его за горло. Бывший арбитр Итурральде Гонсалес заявил, что ФИФА проведет расследование инцидента, и наставник победителя Лиги чемпионов может быть строго наказан.

Финал турнира в США был омрачен неприятными сценами после окончания матча. Началась массовая драка, в которой главным героем стал Луис Энрике. Тренер ПСЖ повалил Жоау Педро на землю, ударив его по лицу и схватив за горло.

Луис Энрике вмешался в словесную перепалку между Джанлуиджи Доннаруммой и Жоау Педро, удалив игрока, недавно перешедшего в Челси.

Поскольку Луис Энрике не смог сдержать себя, он рискует оказаться неспособным управлять своими игроками в течение нескольких игр, а возможно даже месяцев.

Этот жест не остался незамеченным, и, по словам бывшего международного арбитра Итурральде Гонсалеса, ФИФА может вмешаться по собственной инициативе.

«Карточки аннулируются после турнира, но возможность дисциплинарных мер сохраняется. Нельзя касаться лица соперника, и Луис Энрике может быть отстранен, даже на длительный срок. Он рискует провести долгое время без возможности тренировать», – объяснил он в эфире Carrusel Deportivo (программа Cadena SER, одной из главных радиостанций Испании).

Первым официальным международным матчем ПСЖ под эгидой УЕФА станет матч за Суперкубок в Удине против победителя Лиги Европы (Тоттенхэм), который состоится через месяц.