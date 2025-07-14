Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру Луису Энрике после конфликта, который произошел после финала клубного чемпионата мира против Челси (0:3). В напряженной ситуации испанский специалист попал в перепалку с бразильским форвардом Жоао Педро, который забил третий гол.

У нас самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире, - заявил Аль-Хелаифи. - Он пытался разнять драку и сам оказался в нее вовлечен. Тренеры также заслуживают уважения.

Инцидент произошел, когда Энрике вмешался в стычку между игроками. Камеры зафиксировали, что испанец коснулся рукой шеи, а затем лица бразильского нападающего, после чего тот оказался на газоне.