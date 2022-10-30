У «Реала» в 3 матчах после возвращения Куртуа – 5 пропущенных мячей и потерянных очков

Лунин мог бы еще помочь

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images

В 12-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сыграл вничью с «Жироной» (1:1). Тибо Куртуа снова провел полный матч.

Таким образом, бельгиец пропустил уже пятый мяч в трех играх после своего возвращения на поле. Команда потеряла аналогичное количество очков.

«Реал» сыграл со всеми возможными итогами. Ранее «сливочные» обыграли «Севилью» (3:1) и уступили «Лейпцигу» (2:3).

Напомним, во время травмы Куртуа, бельгийца заменял украинец Андрей Лунин.