No Lunin, no party. «Реал» снова потерял очки после возвращения Куртуа
У «Реала» в 3 матчах после возвращения Куртуа – 5 пропущенных мячей и потерянных очков
Лунин мог бы еще помочь
30 октября 19:41
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images
В 12-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сыграл вничью с «Жироной» (1:1). Тибо Куртуа снова провел полный матч.
Таким образом, бельгиец пропустил уже пятый мяч в трех играх после своего возвращения на поле. Команда потеряла аналогичное количество очков.
«Реал» сыграл со всеми возможными итогами. Ранее «сливочные» обыграли «Севилью» (3:1) и уступили «Лейпцигу» (2:3).
Напомним, во время травмы Куртуа, бельгийца заменял украинец Андрей Лунин.
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