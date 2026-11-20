Сергей Разумовский

Шахтер и Левый Берег сыграли вничью в матче 13-го тура УПЛ. Поединок завершился со счетом 1:1: на гол Воробчака донетчане ответили точным ударом Алисона.

Для Шахтера это уже третий матч чемпионата с ничейным результатом в рамках последних четырех туров. За этот отрезок команда победила лишь Оболонь – 2:0, а также сыграла вничью с Зарей и Динамо, причем обе встречи завершились без голов.

Несмотря на потерю очков, Шахтер остается лидером УПЛ. Донетчане имеют преимущество в два балла над Полесьем (30 против 28), однако житомирская команда провела на два матча меньше.

Интересно также отметить, что за отчетный период лишь один соперник Шахтера был выше седьмого места УПЛ – Динамо (третье). В настоящее время в турнирной таблице УПЛ Заря седьмая, Левый Берег – десятый, а Оболонь – 14-я.

Ранее был сформирован календарь матчей 15-го тура УПЛ.