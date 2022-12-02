Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

УАФ обратится в FIFA и UEFA в связи с «политическим вмешательством в дела организации»

Павелко вцепился в футбольную власть и рассчитывает на щит от зарубежных функционеров
Футбол Сборная Украины
00:45
УАФ обратится в FIFA и UEFA в связи с «политическим вмешательством в дела организации»
Фото - УАФ

Заседание исполкома УАФ состоялось в Доме футбола 2 декабря. В организации решили обратиться в UEFA и FIFA по поводу «политического вмешательство в дела структуры». Об этом в Telegeram-канале «Бомбардир» сообщил журналист Роман Бебех.

Павелко понял, что ситуация для него плохо пахнет. И теперь делает все чтобы подать это в контексте, мол, политические структуры влияют на футбол.

Уголовные дела догоняют, решить их не удается, а значит, нужно попытаться пытаться прикрыться футбольными инстанциями. Раздаются посылы, мол, «главное, чтобы UEFA и FIFA нашу ассоциацию не дисквалифицировало.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко выдвинут на должность президента УАФ.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Павелко УАФ UEFA FIFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией
FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 20:47
UEFA расследует возможное нарушение «Ювентусом» правил лицензирования и финансового фейр-плея
UEFA расследует возможное нарушение «Ювентусом» правил лицензирования и финансового фейр-плея
Футбол Серия А (Италия)
01 декабря 21:56
В скором времени многие областные федерации футбола объявят недоверие к Павелко
В скором времени многие областные федерации футбола объявят недоверие к Павелко
Футбол Сборная Украины
01 декабря 15:51
За внесение залога за Павелко и Записоцкого проголосовали… Павелко и Записоцкий
За внесение залога за Павелко и Записоцкого проголосовали… Павелко и Записоцкий
Футбол Сборная Украины
01 декабря 12:03
В «Вересе» опровергли выплату залога за Павелко
В «Вересе» опровергли выплату залога за Павелко
Футбол Украинская Премьер-лига
30 ноября 17:52
Вот куда идут деньги из нашего кармана. Залог за Павелко, которого арестовали, внес не сам президент УАФ
Вот куда идут деньги из нашего кармана. Залог за Павелко, которого арестовали, внес не сам президент УАФ
Футбол Украинская Премьер-лига
29 ноября 22:20
1

Новости: Футбол

Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Вернидуб назвал своего фаворита чемпионата мира-2022
Чемпионат мира по футболу
22:36
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости