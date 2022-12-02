В скором времени многие областные федерации футбола объявят недоверие к Павелко
УАФ обратится в FIFA и UEFA в связи с «политическим вмешательством в дела организации»
Павелко вцепился в футбольную власть и рассчитывает на щит от зарубежных функционеров
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Фото - УАФ
Заседание исполкома УАФ состоялось в Доме футбола 2 декабря. В организации решили обратиться в UEFA и FIFA по поводу «политического вмешательство в дела структуры». Об этом в Telegeram-канале «Бомбардир» сообщил журналист Роман Бебех.
Павелко понял, что ситуация для него плохо пахнет. И теперь делает все чтобы подать это в контексте, мол, политические структуры влияют на футбол.
Уголовные дела догоняют, решить их не удается, а значит, нужно попытаться пытаться прикрыться футбольными инстанциями. Раздаются посылы, мол, «главное, чтобы UEFA и FIFA нашу ассоциацию не дисквалифицировало.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко выдвинут на должность президента УАФ.