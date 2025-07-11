УАФ объявила новый формат Кубка Украины
Также обновление претерпит и сам трофей
44 минуты назад
Кубок Украины/фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола официально представила обновленный формат проведения Кубка Украины, который начнет действовать с сезона 2025/26.
Основные изменения:
- Турнир стартует с квалификационного этапа, в котором сыграют победители региональных кубков.
- С раунда 1/32 в борьбу вступают клубы Украинской Премьер-лиги, за исключением тех, кто принимает участие в еврокубках.
- На стадии 1/16 к турниру присоединяются еще четыре представителя страны в европейских соревнованиях.
- Каждый этап состоит из одного поединка. Без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти
- Жеребьевка будет проводиться по максимально слепому принципу: не исключено, что такие гранды как Шахтер и Динамо встретятся между собой уже на ранней стадии или сыграют с любительскими коллективами.
- Все поединки будут доступны для просмотра на платформе УПЛ ТВ.
- Кроме того, Кубок получит новый трофей – впервые за долгие годы.
Старт матчей в рамках обновленного формата запланирован на 9 и 10 августа. Напомним, в предыдущем розыгрыше национального Кубка победу одержал донецкий Шахтер.
Ранее сообщалось, что УАФ признала нарушение правил аттестации дебютантом УПЛ.