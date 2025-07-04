СК Полтава накажут за махинации при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.

УАФ действительно было доказано, что новичок УПЛ подавал недостоверные данные, чтобы получить разрешение для участия в УПЛ.

Следствием этого стал финансовый штраф в размере 400 тысяч гривен.

СК Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировал вторым, имея в своем активе 42 балла.

УПЛ опубликовала расписание матчей первого тура сезона 2025/26.