УАФ признала нарушение правил аттестации дебютантом УПЛ
Последствий не избежать
около 1 часа назад
Фото - СК Полтава (2024/2025)
СК Полтава накажут за махинации при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.
УАФ действительно было доказано, что новичок УПЛ подавал недостоверные данные, чтобы получить разрешение для участия в УПЛ.
Следствием этого стал финансовый штраф в размере 400 тысяч гривен.
СК Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировал вторым, имея в своем активе 42 балла.
УПЛ опубликовала расписание матчей первого тура сезона 2025/26.