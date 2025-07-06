Защитник Динамо Тарас Михавко поделился мыслями о возобновлении работы после короткого отпуска. По завершении клубного сезона центрбек в составе молодежной сборной Украины играл на Евро-2025. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

После сборной у нас был небольшой отпуск, и сейчас с прекрасным настроением вернулись в расположение команды. Все рады видеть друг друга, потихоньку втягиваемся в тренировочный процесс, поскольку начали подготовку немного позже. Сейчас уже третий день выполняем беговую работу, постепенно набираем физическую форму и готовимся к важным играм.

В принципе, отпуска хватило. За десять дней съездил к родителям в деревню. В деревне всегда есть работа, так что помогал родителям, чем мог.

Нагрузки? Это сборы, подготовка к сезону, так что мы должны выполнять эти упражнения, чтобы на поле было легче в физическом плане. Так сказать, закладываем фундамент. Конечно, работа не из приятных, но ее тоже нужно выполнять.

Что касается Yo-Yo или бип-теста, в целом, результат хороший. В прошлый раз на 30 секунд больше пробежал. В этот раз не хватило буквально 15 секунд для круглого числа, так что есть над чем работать.

Приятно после этого играть в теннис-бол, и приятно побеждать в нем. Сегодня моя команда одержала победу, и особенно приятно было обыграть наших соперников, которые перед противостоянием очень много слов сказали 😁.

Третья звезда – это история, в которую мы попали. Приятно, тем более это не рядовое чемпионство, а юбилейное – 30-е. Большая честь и гордость играть за такой клуб. Я готов и хочу добиться максимальных результатов с командой.