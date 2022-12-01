UEFA расследует возможное нарушение «Ювентусом» правил лицензирования и финансового фейр-плея

Ранее в клубе нашли незадекларированные средства

Следственная палата финансового контроля за клубами (CFCB) расследует возможные нарушения «Ювентусом» правил лицензирования клубов и финансового фейр-плея.



Эксперты попытаются выяснить, были ли финансовые нарушения со стороны руководства «старой синьоры», которые недавно обнародовали в результате расследования Итальянской комиссии по компаниям и биржам (CONSOB) и прокуратуры Турина.

У CFCB уже были претензии к «Ювентусу», но 23 августа текущего года стороны заключили мировое соглашение, поскольку клуб предоставил отчеты по финансовым периодам в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

Если в ходе нового расследования финансовое состояние клуба будет существенно отличаться от указанного в мирном соглашении, то CFCB может разорвать предыдущие договоренности и применить дисциплинарные меры.

Отметим, CONSOB и прокуратура Турина нашли у клуба 34 млн евро незадекларированных долгов.

Напомним, ранее все руководство «Ювентуса» покинуло свою должности. Затем прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-руководителя клуба Андреа Аньелли.



