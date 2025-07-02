Крайний нападающий Атлетика и сборной Испании Нико Вильямс сократил свой отпуск, чтобы ускорить переход в Барселону. По данным Sport.es, клуб планирует выплатить сумму отступных и завершить сделку уже в пятницу, 4 июля.

Каталонцам удалось убедить игрока и его агента, что Барселона не будет иметь проблем с регистрацией футболиста в Ла Лиге. Ранее стороны достигли устной договоренности относительно контракта сроком на шесть лет, но при оформлении документов представители Нико неожиданно потребовали включение в соглашение гарантий регистрации, что стало сюрпризом для руководства клуба.

В прошлом сезоне 21-летний вингер провел 31 матч в Ла Лиге, забил пять голов и отдал 11 результативных передач, став одним из лидеров Атлетика и закрепившись в стартовом составе сборной Испании на Евро-2024. Трансфер оценивается в 58 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в его контракте.