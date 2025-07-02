После завершения фискального года Ла Лига официально сообщила, что Барселона выполнила правило 1:1, которое позволяет клубу свободно заключать новые контракты и осуществлять трансферы. Об этом президент Лиги Хавьер Тебас проинформировал президента каталонцев Жоана Лапорту.

— Барселона привела в порядок свои финансы и снова может полноценно работать на трансферном рынке, — говорится в сообщении испанского издания Sport.

Клуб теперь имеет право не только подписывать новичков, но и регистрировать новые договоры с текущими игроками, которые до сих пор были ограничены лимитами зарплатного фонда. Это решение существенно облегчит подготовку команды к сезону 2025/26.

В частности, Барса рассчитывает подписать лидера Атлетика Бильбао Нико Вильямса.