Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле

Не о тренере, а о защитнике

Йошко Гвардиол / Фото - Twitter

Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может перейти в «Барселону». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, на потенциальный трансфер повлияло завершение карьеры многолетнего лидера обороны Жерара Пике. Теперь главному тренеру Хави нужна замена.

Каталонский клуб будет наблюдать за выступлениями хорвата на чемпионате мира. Предложение «быкам» может быть сделано уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Хосепу Гвардиоле.