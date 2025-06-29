Сергей Стаднюк

В финале Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Англии обыграла Германию.

Команда «Трех львов» показала доминирование в первом тайме, активно начав матч. Уже на 5-й минуте открыл счет после точного удара на добивании Эллиотт. Вскоре преимущество удвоил Хатчинсон. Казалось, что англичане полностью контролируют игру, однако в конце первого тайма Вайпер сократил отставание, оформив «гол в раздевалку».

Во втором тайме Германия прибавила в темпе и сумела сравнять счет, Небель невероятным ударом издали подарил своей команде надежду. Основное время завершилось ничьей 2:2, и все решилось в экстра-таймах. Уже в самом начале дополнительного времени Роу сумел снова вывести Англию вперед после филигранного навеса, и на этот раз немцы ответить не смогли.

Англия одержала эмоциональную победу 3:2 и стала чемпионом Европы среди молодежных команд.

Евро-2025 (U-21), финал

Англия – Германия 3:2 (2:2 – основное время)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 92 – Вайпер, 45+1, Небель, 61

Напомним, сборная Украины на турнире заняла третье место в группе и не пробилась в плей-офф. Однако «сине-желтые» в квалификации обыграли будущего чемпиона, Англию, со счетом 3:2.