Украинский защитник Александр Романчук назвал причину, по которой он покинул Кривбасс ради румынской Университати Крайовы.

Примерно за две-три недели до моего приезда сюда агент позвонил и сообщил, что есть заинтересованность от клуба. Я сказал: хорошо, давай рассматривать, слушать, что они предлагают.

Этот вариант мне сразу понравился. Я понимал, что это может быть хороший шаг для меня. Начал анализировать чемпионат, команду, условия — взвешивал все за и против.

Но окончательное решение тогда еще не принял — ожидал, возможно, появятся другие варианты. Но все же я здесь — и не жалею.

До этого не очень следил за тамошним чемпионатом, но в общем знал о КСУ Крайова. Помнил, что украинские клубы играли с ними в еврокубках. Также обращал внимание на Румынию, когда здесь играл Коноплянка — смотрел и понимал, что за чемпионат, какие команды в топе, – сообщил Романчук в интервью «Украинскому футболу».