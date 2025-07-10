Кривбасс подписал бразильского вингера
Известны детали трудового договора
около 2 часов назад
Фото: ФК Кривбасс
Кривбасс продолжает усиливать состав перед стартом нового сезона. Криворожский клуб официально подписал пятого новичка в летнее межсезонье.
Игрок Кривбаса – талантливый 19-летний бразильский левый вингер Гильерме Де Жезус Лима Байя.
С футболистом подписан контракт сроком на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Гильерме сыграл за Сантос U-20 10 матчей, забил три мяча.
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