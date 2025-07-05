В контрольном матче на летнем предсезонном сборе гданьская Лехия уступила люблинскому Мотору.

По договоренности сторон команды провели на поле по 120 минут. Это обусловило сразу восемь голов в поединке. Уже к 24-й минуте Мотор повел 3:0: дубль оформил Чубак, еще один мяч забил Кроль. Лехия сумела отыграться еще до перерыва, когда в течение семи минут отличились Мена, Желизко и Пллана, сравняв счёт.

Однако Мотор быстро вернул себе контроль над матчем. Кроль оформил гол «в раздевалку». А во время второй половины игры было всего одно взятие ворот — тот же Кроль оформил хет-трик, установив окончательный результат.

В первом тайме за Лехию сыграли арендованный у Динамо Антон Царенко и полуфиналист Евро-2023 в составе молодежной сборной Украины Иван Желизко. После перерыва вышел голкипер Богдан Сарнавский. Богдан Вьюнник не вошел в заявку.

Контрольный матч

Лехия Гданьск – Мотор Люблин 3:5

Голы: Мена, 50, Желизко, 55, Пллана, 57 – Чубак, 4, 24, Кроль, 18, 60, 67

Ранее один из украинцев покинул Лехию.