Украинский тренер Олег Федорчук озвучил прогноз относительно выступлений украинских клубов в еврокубках сезона-2025/2026.

Я как человек, который переживает за украинский футбол, обезумел от увиденного. Вот, например, «Александрия» добилась права выступать в Лиге конференций, а команду покидают лучшие футболисты и главный тренер. Важность еврокубков звучит только на словах, а когда дело доходит до сути, клуб не в состоянии удержать лучших, в том числе и наставника.

Я скажу неприятную и банальную вещь. Люди идут туда, где больше платят. Мы видим, как сейчас у футболистов в расцвете сил появилась мода ехать в ОАЭ, Саудовскую Аравию или США. Судя по всему, наши футболисты не верят, что еврокубки являются трамплином для перехода в сильный европейский клуб.

Как это ни прискорбно говорить, но мы видели, как в прошлом сезоне выступили на евроарене «Полесье» и «Кривбасс». Я уже не называю прошедшие годы, когда там оказывались «Ворскла», «Колос», которые проигрывали командам, которых и запомнить никто не смог. К сожалению, престиж клуба, страны сейчас не в приоритете.

Надежда только на «Динамо» и «Шахтер»? Да. Эти клубы с традициями, у них всегда есть аппетит, опыт, программа развития, составленная не на один сезон. «Александрия» выстрелила, а сам клуб оказался не готов к таким событиям. Можно было зимой переоформить контракт с Ротанем? Можно было. Если клубы с опытом, они заранее переоформляют соглашения с нужными исполнителями на лучших условиях. А это сделано не было. И что мы видим по факту, команда заняла второе историческое для себя место и все разбежались, - сказал Федорчук в интервью Sport.ua.