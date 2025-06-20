Украинский тренер Дмитрий Чирикал назвал причины своего прощания с ЮКСА и раскрыл, почему не возглавил Ворсклу.

Да, был разговор с руководством Ворсклы, но в итоге мы не пришли к согласию. Что касается ЮКСА, президент Сергей Лесник не видел развития клуба со мной, вот и все. Пожали друг другу руки и разошлись своими путями.

Все было нормально с бразильцами, с ними у меня был контакт. Да, бывали какие-то нюансы, но такое случается и с украинскими футболистами. Это футбол, в команде 25 игроков, и у каждого свои взгляды на любую ситуацию. Но глобально, в целом, у меня с ними никаких проблем не было.

У нас были лидеры, как на поле, так и в раздевалке. Это один-два более опытных футболиста, а в целом, у нас команда была сплоченной и шла к своей цели именно в то время, когда я был тренером. Что было дальше – я уже не могу комментировать.

Никаких отношений у меня с агентом Пабло Буэно не было. У меня была договоренность о контракте и о сотрудничестве с президентом клуба, позже на некотором этапе ему что-то не понравилось, возможно, то, как я работаю. Это его право, и был в контракте пункт, который позволял его разорвать. В итоге мы ушли каждый своей дорогой.

Почему не доехал до Украины бывший игрок Порту и Барселоны Алои́зио Пирес Алвес? Это уже нужно задавать вопросы непосредственно к руководству ЮКСА, — заявил Чирикал в интервью «Украинскому футболу».