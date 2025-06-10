Бывший тренер по вратарям Львова, Волыни и Карпат Вадим Деонас после поражения сборной Украины от Канады на турнире Canadian Shield (2:4) поделился оценкой работы наставника «сине-желтых» Сергея Реброва.

Очень жаль, что такое болезненное поражение. Если бы мы проиграли канадцам в хоккей, то было бы не так обидно. Знаете, мы все ожидали Сергея Реброва как какого-то мессии, но пока ничего нет – ни результата, ни игры.

Кроме того, главный тренер нашей сборной постоянно оправдывается, что становится даже «мемным». Он вроде бы харизматичный, самостоятельный и успешный человек, но его постоянные отговорки выглядят, мягко говоря, неубедительно: то турнир товарищеский, то «мы тоже не забили». Что значит «мы тоже не забили»? Мы пропустили четыре мяча. Вот на чем нужно делать акцент.

Взять хотя бы первый из голов. Все мы кричим: «Калюжный! Калюжный!». А футболист сборной Канады в том эпизоде обошел его, как стойку. Не может наш игрок так кидаться в штрафной площади – он должен сблизиться и применить тактику, погасить скорость оппонента.

Ведь подобные действия для Калюжного, который стоит больших денег и претендует на имя, – недопустимы. Я понимаю, что эти мои слова кто-то воспримет скептически: дескать, что ты там рассказываешь? Но ведь это всё очень серьезно, потому что речь идет не про какую-то команду второй или первой лиги, а про национальную сборную страны.

Вместе с тем сейчас приходится слышать недовольные голоса с размышлениями: «Зачем этот турнир? Люди же устали после изнурительного сезона». А я предлагаю бросить взгляд на Францию, Испанию, Германию и Португалию – сборные, которые играли на прошлой неделе сначала в полуфиналах Лиги наций, а позавчера и вчера – в финале и матче за третье место соответственно.

А они разве не устали? Конечно же, устали. Я понимаю, что у нас в стране идет война, у наших команд очень сложная логистика. Не дай Бог тем же Франции, Испании, Германии и Португалии пройти через то, что проходят наши ребята из ведущих клубов – в частности, «Динамо» и «Шахтёра». Имею в виду, конечно же, их поездки в Европу. Могу заверить: это не так легко, как кому-то кажется. Наша сборная готовилась к прошлогоднему Евро-2024 на десять дней больше других – и что мы увидели?

Мы готовимся, что-то придумываем. Но достойного результата нет. И если говорить гораздо жестче, то Ребров сам себя не уволит. В таком случае возникает вполне уместный вопрос: чем тогда сборная Реброва отличается от сборной его предшественника – Александра Петракова? Единственный, кто пришёл и изменил игру нашей главной команды так, что она стала играть по-другому и достигла какого-то результата, – это Андрей Шевченко. Появившись во главе сборной Украины, он сразу же очертил своё видение игры.

И хотя первый матч под его руководством мы проиграли хорватам, дальше постепенно всё стало меняться к лучшему. И все увидели эти изменения. А вот сейчас никто ничего не видит. Только и слушаем неубедительные аргументы нынешнего рулевого. Если говорить о тех, которые мы слышали после фиаско с канадцами, то упомянутая фраза о том, что «мы тоже не забили», вызывает ироничную улыбку. Ведь в этом смысле вспоминается известный анекдот о том, как муравьи играли в футбол со слонами. После игры слоны подходят к команде муравьев и говорят: «Извините, мы вас немного потоптали». А муравьи с гордым видом отвечают: «Да ничего, всё в порядке. Мы тоже жёстко играли!», – сказал Деонас в интервью Sport.ua.