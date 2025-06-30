Украинский тренер Олег Федорчук ответил на вопрос о шансах Арды Турана завоевать чемпионство Украины в первом сезоне во главе Шахтера.

Теоретически, это возможно, учитывая лучшие финансовые возможности клуба по сравнению с конкурентами. Но есть одно но. Прошлого наставника "горняков" очень сильно превозносили. Я помню эти пафосные высказывания игроков, руководства клуба, особенно старался Дарио Срна. Но у него не было серьезной истории. Марино Пушич не дал "Шахтеру" в полной мере того, чего от него ожидали.

Что мы знаем о Арде Туране как тренере? Если говорить глобально, то для нас это неизвестность. Мы не знаем его концепции. Я прочитал несколько интервью и могу сказать, у Турана есть некоторое сходство с Виталием Кварцяным. Глаза должны гореть, надо умирать на поле. Но это работает на одну игру, не больше.

Туран эмоционален, но в Турции никаких титулов не завоевал. Поэтому здесь ситуация 50 на 50. Пока что единственное преимущество "Шахтера" в том, что команду никто из основных футболистов не покидал. А это важный момент, когда приходит новый наставник.

У дончан молодая команда. И если даже тренер не будет делать ничего сверхъестественного, футболисты, по своей природе, все равно будут расти до 24 лет. Игру "Шахтера" Арды Турана, думаю, мы увидим где-то после семи туров», - сказал Федорчук в интервью Sport.ua.