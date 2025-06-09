Укрепление обороны продолжается. Манчестер Сити подписал алжирского защитника

Сергей Стаднюк

Манчестер Сити подписал левого защитника Райана Аїт-Нури из Вулверхэмптона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист заключил пятилетний контракт и будет выступать за клуб до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 36,8 млн евро.

24-летний игрок сборной Алжира выступает в английской Премьер-лиге с 2020 года, проведя за «волков» 157 матчей (24 в аренде и 133 после полноценного подписания). В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

Аїт-Нури начал карьеру в малоизвестных футбольных школах и академии ФК Париж. В 2016 году присоединился к «молодежке» Анже, а в 2018-м дебютировал в Лиге 1. В октябре 2020 года перешел в Вулверхэмптон на правах аренды, затем контракт был выкуплен. На юношеском уровне выступал за Францию, а на взрослом – выбрал Алжир, за национальную сборную которого провел уже 13 матчей.

В сезоне 2024/25 среди защитников больше результативных передач за Аїт-Нури сделал только Энтони Робинсон из Фулхэма. По количеству голов он занял четвертое место, уступив лишь Йошко Гвардиолу (Манчестер Сити), Марку Кукурелье (Челси) и Николе Миленковичу (Ноттингем Форест).

Ранее Манчестер Сити попрощался с супер-опытным голкипером.