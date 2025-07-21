Центрбек Баварии и сборной Франции Дайо Упамекано не спешит переподписывать контракт с чемпионом Германии, сообщает L'Équipe.

26-летний футболист входит в последний год контракта с мюнхенцами и требует зарплату, которая была бы на уровне с лучшими защитниками.

Бавария не принимает условия Упамекано, и стороны пока не смогли достичь компромисса.

Упамекано в прошлом сезоне провел за Баварию 38 матчей: 38 матчей, 2 гола, 2 ассиста. Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.

Бавария в случае непродажи Диаса инвестирует в молодого таланта.