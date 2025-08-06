Сергей Стаднюк

Пресс-служба украинской Премьер-лиги выразила соболезнования в связи со смертью вингера Заря Владимира Белоцерковца.

🕯Светлая память Владимиру Белоцерковцу… Украинская Премьер-Лига с глубоким прискорбием сообщает о трагической новости. На 26-м году жизни ушел из жизни полузащитник луганской «Зари» Владимир Белоцерковец. Искренние соболезнования родным, близким, партнерам по команде и всем, кто знал Владимира. Сил вам пережить эту тяжелую утрату. Украинская Премьер-лига

Также о трагическом случае высказалось киевское Динамо.

Ушел из жизни полузащитник луганской «Зари» Владимир Белоцерковец. Ему было 25 лет. Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память 🙏 Динамо Киев

Слова соболезнования выразили и бывшие клубы Белоцерковца, Ингулец и запорожский Металлург.

Сегодня, на 26-м году жизни, оборвалась жизнь экс-полузащитника «Ингульца» Владимира Белоцерковца. Выражаем искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и чуткого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира. ФК Ингулец

Не стало Владимира Белоцерковца 😢 Искренне соболезнуем родным и близким Владимира. СК Металлург Запорожье

Напомним, причина смерти 25-летнего футболиста пока остается неизвестной. Свой последний матч он провел 22 июля в спарринге против катарской Аль-Сайлии. Тогда вингер заменил Артема Слесара на 65-й минуте.

31 июля Белоцерковец был внесен в официальную заявку Зари на сезон 2025/2026. Однако он так и не вошел в заявку на матч первого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0).