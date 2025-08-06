УПЛ и бывшие клубы Белоцерковца выразили соболезнования в связи со смертью футболиста
31 июля Заря включила 25-летнего вингера в заявку на сезон, но в первом туре УПЛ он так и не сыграл...
около 2 часов назад
Пресс-служба украинской Премьер-лиги выразила соболезнования в связи со смертью вингера Заря Владимира Белоцерковца.
🕯Светлая память Владимиру Белоцерковцу…
Украинская Премьер-Лига с глубоким прискорбием сообщает о трагической новости. На 26-м году жизни ушел из жизни полузащитник луганской «Зари» Владимир Белоцерковец.
Искренние соболезнования родным, близким, партнерам по команде и всем, кто знал Владимира. Сил вам пережить эту тяжелую утрату.
Также о трагическом случае высказалось киевское Динамо.
Ушел из жизни полузащитник луганской «Зари» Владимир Белоцерковец. Ему было 25 лет.
Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память 🙏
Слова соболезнования выразили и бывшие клубы Белоцерковца, Ингулец и запорожский Металлург.
Сегодня, на 26-м году жизни, оборвалась жизнь экс-полузащитника «Ингульца» Владимира Белоцерковца. Выражаем искренние соболезнования близким и родственникам игрока.
Мы все запомним его как профессионала, доброго и чуткого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира.
Не стало Владимира Белоцерковца 😢
Искренне соболезнуем родным и близким Владимира.
Напомним, причина смерти 25-летнего футболиста пока остается неизвестной. Свой последний матч он провел 22 июля в спарринге против катарской Аль-Сайлии. Тогда вингер заменил Артема Слесара на 65-й минуте.
31 июля Белоцерковец был внесен в официальную заявку Зари на сезон 2025/2026. Однако он так и не вошел в заявку на матч первого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0).
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