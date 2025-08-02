Заря и ЛНЗ сыграли первую ничью в новом сезоне УПЛ
Команды провели сухой матч
около 1 часа назад
В первом туре УПЛ Зоря и ЛНЗ начали новый сезон с новыми тренерами у руля. Луганчан вновь возглавил Виктор Скрипник, начав свой второй срок в клубе, а у черкасской команды дебютировал Виталий Пономарев.
С самого начала гости пытались активно прессинговать, однако Зоря оказалась готовой к такому сценарию и успешно использовала свободные зоны, которые появлялись. На 17-й минуте встречу пришлось прервать из-за воздушной тревоги в Киеве, что дало хозяевам передышку от стартового напора соперника.
После возобновления матча обе команды пытались найти счастье у чужих ворот, но подвела реализация, а надежные действия вратарей не позволили никому отличиться.
Команды так и не смогли отличиться в течение игры, и финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Украинская Премьер-лига, первый тур
Зоря - ЛНЗ - 0:0