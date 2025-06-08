УПЛ назвала лучшего вратаря сезона 2024/25
Георгий Ермаков получил престижную награду
около 2 часов назад
В Украинской Премьер-лиге подвели итоги сезона 2024/25 и определили лучшего вратаря.
Согласно официальной информации, титул сильнейшего голкипера сезона достался Георгию Ермакову из Александрии. Такое решение было принято по результатам голосования представителей клубов УПЛ.
На втором месте оказался Дмитрий Резник, страж ворот Шахтера и национальной сборной Украины. Третьим стал Алексей Паламарчук, который в прошлом сезоне защищал цвета Ингульца.
Ермаков отыграл весь чемпионат, приняв участие во всех 30 матчах. В 15 из них он сохранил ворота в неприкосновенности. За сезон Александрия пропустила всего 22 гола — меньше было только у киевского Динамо, завершившего сезон с 19 пропущенными мячами.
Ранее сообщалось, что Александрия определилась с домашним стадионом на еврокубки.